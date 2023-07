Der Freundeskreis des Landauer Zoos schlägt offiziell vor, die Hindenburgstraße in „Am Zoo“ umzubenennen. Dass es einen solchen Vorschlag gibt, war bekannt. Jetzt hat der Freundeskreis ihn ins Bürgerbeteiligungsverfahren zur Straßenumbenennung eingebracht. Er argumentiert, dass der Vorschlag alle Kriterien erfüllt, die an Straßennamen gestellt werden: dass sie Teil des kollektiven Gedächtnisses sind, aktuelle Verhältnisse, Weltanschauung und Kultur widerspiegeln, vor allem aber der Orientierung und Auffindbarkeit einer Liegenschaft dienen sollen. Der Freundeskreis wirbt für seinen Vorschlag zudem mit dem Hinweis, dass der Zoo 2024, wenn das Landauer Stadtjubiläum gefeiert wird, 120 Jahre alt wird. Alte Flur- oder Gewannenamen, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen könnte, seien nicht bekannt. Die bisherige Hindenburgstraße verlaufe bei einer Gesamtlänge von rund 730 Metern 430 Meter lang entlang des Zoogeländes. Der Zoo sei also nicht nur größter Anlieger, sondern auch eine die Straße besonders prägende Einrichtung.