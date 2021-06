Der vor der Gartenschau gegründete Freundeskreis Blühendes Landau feiert dieses Jahr bereits sein zehnjähriges Bestehen. Nach Angaben des Freundeskreis-Vorsitzenden Dirk Wollenschläger hat der Verein mehr als 300.000 Euro in die Verschönerung Landaus investiert und noch weitere Pläne.

Der rund 380 Mitglieder zählende Freundeskreis war als „Freundeskreis Landesgartenschau Landau in der Pfalz 2014“ (wegen zahlreicher Bombenfunde war die Großveranstaltung allerdings auf 2015 verschoben worden) unter dem Vorsitz des ehemaligen Oberbürgermeisters Christof Wolff gestartet, um die Landesgartenschau tatkräftig zu unterstützen und mit viel Engagement und Spendenaktionen im Vorfeld für eine gelungene Schau zu sorgen. Unter anderem hatte er drei Frühlingsbälle in der Festhalle und eine Tombola auf dem Weihnachtsmarkt organisiert, um mit den Erlösen Aktionen finanzieren zu können. Nach dem Abschluss der Gartenschau im Herbst 2015 war der Verein 2016 in „Freundeskreis Blühendes Landau“ umbenannt worden. Den Vorsitz hatte der damalige Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer übernommen, der den Stab 2019 an Wollenschläger weiter reichte.

300.000 Euro investiert

Nach dessen Bilanz haben die Vereinsmitglieder viel für und in Landau erreicht. Es seien viele Projekte umgesetzt worden, um Landaus Grünanlagen und das Stadtgebiet zu begrünen und attraktiv zu gestalten. Dafür hat der Freundeskreis – auch mit Hilfe von Sponsoren – mehr als 300.000 Euro aufgewandt. So wurden alleine etwa 90.000 Blumenzwiebeln und rund 2000 Stauden gesetzt und gepflanzt. Zahlreiche Bäume im gesamten Stadtgebiet, die Anlage eines Strauch- und Wildrosenpfades im Bereich der Bahnbrücke und eines Gewürz- und Heilkräuterpfades im Schillerpark gehören zu den Hinterlassenschaften. Außerdem wurden der Zoo und die Kinder- und Jugendfarm unterstützt.

Zu den auffälligste Initiativen des Vereins gehören die großen, magentafarbenen Blumenkübel, die in der gesamten Stadt aufgestellt wurden. Die etwa 30 Kübel sind an zentralen Orten wie Bahnhofsvorplatz, Deutschem Tor und Ostbahnstraße aufgestellt worden und auch dieses Jahr wieder neu bepflanzt worden.

Hochbeete für Kitas geplant

„Leider konnten wir bisher unsere weiteren Herzensprojekte für Landau nicht umsetzen, da uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“, sagte Wollenschläger. Die Mitglieder seien aber zuversichtlich, dass sie demnächst mit neuen Projekten wie zum Beispiel Hochbeeten für die Landauer Kindergärten neue Akzente setzen können. Damit sollen die Kinder schon früh an den Umgang mit Obst und Gemüse gewöhnt werden. Geplant sei auch wieder das Familienfest „Picknick im Südpark“.

Info

Mehr Informationen zum Verein unter www.bluehendes-landau.de