Trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat sich der Freundeskreis Blühendes Landau entschlossen, das für den 28. Juni geplanten „Picknick im Südpark“ abzusagen. „Die Einschränkungen und Auflagen sind letztendlich so umfangreich, dass die Durchführung dieses seit Jahren beliebten Familienfestes im Südpark sehr schwer geworden wäre“ sagt Vereinsvorsitzender Dirk Wollenschläger. Die Vorführungen, Mitmachaktionen und das gesellige Zusammensein auf der Wiese seien mit den geltenden Bestimmungen, zu der auch die Maskenpflicht gehört, nicht in Einklang zu bringen. „Der Spaß am Ganzen würde auf der Strecke bleiben“ ergänzt Vorstandsmitglied und Pressereferent Hans-Ludwig Tillner. Im kommenden Jahr soll es aber die fünfte Auflage der Veranstaltung auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände geben. Spender und Sponsoren hätten sich schließlich bereiterklärt, die Geld- und Sachspenden auf das kommende Jahr zu übertragen.