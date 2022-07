Der Freundeskreis Blühendes Landau lädt für Sonntag, 17. Juli, zum Feiern beim „Picknick im Südpark“ ein. Geboten werden unter anderem künstlerische Darbietungen, Mitmachaktionen für Klein und Groß sowie breite kulinarische Angebote, teilt Freundeskreis-Vorsitzender Dirk Wollenschläger mit. Also ein „fröhliches Fest für die ganze Familie“. Ob Zumba oder Kinderschminken, ob Musik oder Spielaktionen – für jeden Geschmack und jedes Alter werde etwas geboten. Zauberer Marv werde für magische Momente auf dem Gelände sorgen. Wer auf die Genussmeile verzichten wolle, könne sich auch einen selbst gefüllten Picknickkorb und eine -decke mitbringen. Das Picknick beginnt um 11 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst am Kirchenpavillon „Himmelgrün“, die offizielle Eröffnung des Festes ist um 12 Uhr am Info-Stand des Freundeskreises, Ende ist zwischen 17 und 18 Uhr.