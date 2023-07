Die Band Friends gibt am Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr auf der zentralen Zoowiese ein Benefizkonzert zugunsten der Landauer Zooschule. Sie spielt „Lovesongs and More“. Das Konzert wurde von der Rolf-Epple-Stiftung vermittelt. Der Eintritt zum Konzert kostet für Erwachsene fünf Euro pro Person. Menschen unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Alle Einnahmen kommen der Zooschule Landau zugute. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung vormittags unter Telefon 06341 137011 oder per E-Mail an zoo@landau.de erfolgen.