Nach dem Planschen ist vor dem Planschen: am Dienstag hat das Landauer Freibad am Prießnitzweg zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet, am Mittwoch startet das Freizeitbad La Ola wieder nach zehn Monaten Pause. Mit welchen Einschränkungen Badegäste rechnen müssen.

Zehn Monate lang hat das Landauer Freizeitbad mit wenigen Ausnahmen keine Besucher begrüßen dürfen – am morgigen Mittwoch ist es wieder so weit. Dann endet die Freibadsaison,