Das Freizeitbad La Ola im Horstring wird 50 Jahre alt. Es ist aus dem städtischen Hallenbad hervorgegangen. Ein 25-Meter-Becken nebst Sprunganlage sowie ein wohltemperiertes Lehrschwimmbecken bildeten die Keimzelle für die heutige Wasserwelt, die vor genau 30 Jahren um ein großes Wellenbecken, einen Kleinkindbereich und eine Riesenrutsche, ein Thermal-Außenbecken sowie einen Saunabereich erweitert wurde.

Das Jubiläum wird mit einem Festwochenende vom 13. bis 15. Januar gefeiert. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit einer langen Saunanacht unter dem Motto „Winterzauber“. Dabei wird es einen Show- und Lotterieaufguss geben, außerdem ein Lagerfeuer mit Glühweinstand im Außenbereich der Sauna. Die ersten 100 Besucherinnen und Besucher erhalten zudem einen kostenlosen Cocktail. Am Samstag, 14. Januar, spielt ein DJ zwischen 15 Uhr und 21 Uhr in der Wasserwelt Discohits aus der Anfangszeit des Bades. Ein Animationsprogramm und eine Cocktailbar runden das Angebot ab. Den Abschluss bildet ein Familientag am Sonntag mit 30 Prozent Rabatt auf die Tageskarte und kostenlosen Textilsaunagängen. Die Schwimmsportvereine SSC, DLRG und der Kanu-Club werden sich an diesem Tag im Bad präsentieren und das La-Ola- Team bei einem breiten Spieleangebot unterstützen.

Die Zukunft des La Ola ist ungewiss. Das Bad muss mittelfristig umfassend saniert werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hatte im Sommer 2021 von einem Investitionsbedarf in Höhe von sicher drei Millionen Euro gesprochen. Die Energiekrise hat den Badebetrieb seither verteuert, obwohl Strom selbst erzeugt wird und Wärme aus einer alten Erdölbohrung gewonnen wird.

Weitere Informationen auch unter www.la-ola.de