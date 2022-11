Der Besuch im Freizeitbad La Ola wird ab Dezember aller Voraussicht nach teurer: Für alle Nutzergruppen soll ein vorübergehender Energiebeitrag erhoben werden. Das gilt auch für Schulen und Vereine.

Der Energiebeitrag soll zwei Euro pro Besuch für Erwachsene betragen, für Kinder und Jugendliche ein Euro. Künftig kostet also die Eintrittskarte für Erwachsene sieben Euro, für Jugendliche 4,50 Euro und für Kinder zwei Euro (jeweils 120 Minuten Badezeit), die Tageskarte steigt von 8,50 Euro auf 10,50 Euro für Erwachsene beziehungsweise von sechs auf sieben Euro für Jugendliche und von zwei auf drei Euro für Kinder. Grund sind die wegen des Ukraine-Kriegs deutlich gestiegenen Energiepreise und weitere knappe und verteuerte Materialien für den Schwimmbadbetrieb.

Noch ist zwar nicht absehbar, was die Gaspreisbremse genau bewirken wird, aber schlimmstenfalls müsste die Stadtholding allein für Energie im nächsten Jahr 1,7 Millionen Euro zusätzlich stemmen, was das Defizit des Bades auf drei Millionen Euro vergrößern würde. Es gibt zwar noch Gewinnvorträge, aber die würden im nächsten Jahr aufgezehrt, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der auch Geschäftsführer der Stadtholding ist. An den zuletzt Anfang 2018 angehobenen Eintrittspreisen soll noch nicht grundsätzlich gerüttelt werden, wohl aber soll mit einem zusätzlichen Beitrag gegengesteuert werden – allein schon deshalb, weil sonst die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mutmaßlich bei der Genehmigung des Haushalts Stress machen dürfte. Der Energiebeitrag wird rund 300.000 Euro zusätzlich einbringen.

Gertraud Migl (Pfeffer & Salz) konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, für Kinder und Jugendliche keinen Zusatzbeitrag zu erheben und stattdessen die Saunapreise anzuheben. Dort seien schon die Leistungen eingeschränkt worden, sagte Hirsch, zusätzliche höhere Preise wären wohl kaum durchsetzbar. „Dann ziehen die Leute weiter“, so Hirsch. Der Hauptausschuss hat den Vorschlag bei einer Gegenstimme Migls akzeptiert, die endgültige Entscheidung wird der Stadtrat treffen. Dass sie wesentlich anders ausfällt, ist nicht zu erwarten.