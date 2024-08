Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wird 2024 zu den Freiwilligentagen, teilt die Stadt Landau mit. Ganze zehn Tage lang, vom 21. bis zum 30. September, wird in diesem Jahr mitangepackt – auch in Landau. 13 Projekte wurden in der Südpfalzmetropole bis jetzt gemeldet, bei denen die Freiwilligen fleißig streichen, abschleifen, renovieren, gärtnern, gestalten und aufräumen dürfen. Hier werden viele Helferinnen und Helfer gesucht. Die Projekte werden vorgestellt am Mittwoch, 28. August, ab 11 Uhr, im Schulhof des Max-Slevogt-Gymnasiums.