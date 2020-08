Zum siebten Mal können ehrenamtliche Helfer am diesjährigen Freiwilligentag am 19. September Projekte in der Rhein-Neckar-Region unterstützen. Das teilt der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar mit. In Landau gibt es fünf Projekte, die um Unterstützung bitten. Im Schulgarten des Max-Slevogt-Gymnasiums sollen zwei grüne Klassenzimmer entstehen. Im Schwimm- und Sportclub soll mal wieder gestrichen werden. Eine verschönerte Außenanlage wünschen sich der Horstsportverein, die Kindertagesstätte in Godramstein und die Pfarrei St. Elisabeth. 85 Helfer hätten sich bereits gemeldet, 55 würden noch benötigt. Alle Projekte sowie die Anmeldung finden Interessierte auf der Website wir-schaffen-was.de.