Unter dem Motto „Wir schaffen was!“ startet am Samstag bereits zum achten Mal der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, um das Ehrenamt in der Region sichtbar zu machen, wertzuschätzen und zu stärken. Auch der Pfälzerwald-Verein Roschbach geht mit seinem Projekt „Pflege Roschbacher Bienenrundweg“ beim Freiwilligentag an den Start. Die Bienenhotels und Trägergerüste der Schautafeln entlang des Wegs sollen einen neuen Schutzanstrich erhalten. Zudem ist geplant, mit Freischneidern Beete freizulegen sowie Lesestein- und Totholzhaufen umzuplatzieren. Für die Verpflegung wird gesorgt. Gerne können sich Helfer melden unter www.wir-schaffen-was.de oder direkt bei jugendwart@pwv-roschbach.de oder Telefon 0151 20958139.