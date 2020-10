Der Altstadt-Shuttle sorgt weiter für Diskussionen in Landau – nun melden sich die Freien Wähler und die Linke zu Wort. Die FWG fordert, den kostenlosen Shuttle-Bus einzustellen. Hauptargument ist, dass der Bus von der Bevölkerung nicht angenommen wird, heißt es in dem von Wolfgang Freiermuth, Vorsitzender der Stadtratsfraktion, unterzeichneten Antrag. Für den Bürger sei zudem nicht nachvollziehbar, dass er mehr Grundsteuer B zahlen müsse, damit „ein sehr wenig genutzter Bus einsam seine Kreise“ ziehen könne. Im kommenden Jahr würden weniger Einnahmen erwartet, die Gewerbesteuereinnahmen sänken auch – die Unterhaltskosten von 240.000 Euro im Jahr könnten gespart werden, meinen die Freien Wähler. Der Stadtrat soll laut FWG in seiner kommenden Sitzung über die Einstellung entscheiden.

Linke: Bus an wirkliche Zielgruppe anpassen

Die Linke hingegen begrüßt die von der regierenden Koalition aus Grünen, CDU und FDP vorgeschlagene Evaluation des Busses, teilt Moritz Ranalder mit. Der mobilitätspolitische Sprecher der Partei sehe es positiv, dass die Koalition den Shuttle-Bus an seine wirkliche Zielgruppe anpassen wolle. Das seien „ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen in Landau“. Das müsse allerdings durchdacht sein: Die Stadt brauche keine Konzepte für Menschen, die in der Innenstadt leben, sondern für „diejenigen, die in den Randgebieten und Stadtdörfern leben“, sagt Ranalder.