Die Freien Wähler Landau bezeichnen die neue Entwicklung zur Gestaltung der vier ersten Neubaugebiete im Zuge des Programms „Kommune baut Zukunft“ als sehr erfreulich. Begrünte Flachdächer sind jetzt nicht mehr zwingend. Die FWG erläutert, wie es dazu gekommen ist, und lobt die teils fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.

Um das Problem mit dem Regenwasser auf den lehmhaltigen und wasserundurchlässigen Böden in den Griff zu bekommen, hatte die Stadtverwaltung im Sommer verkündet, auf die Häuser dürften nur begrünte Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit integrierter Regenrückhaltung. In Arzheim, Godramstein, Mörzheim und Wollmesheim war der Aufschrei groß. Während die Grünen die Flachdächer als beste Regenrückhaltemöglichkeit propagierten, wandte sich die CDU im Landauer Stadtrat in der Juli-Sitzung gegen die Monotypologie Flachdach und wollte die Diskussion ergebnisoffen geführt wissen.

Vielen Bürgern gefiel es nicht, dass sich die auf dem Reißbrett entworfenen Baugebiete nicht harmonisch ins Ortsbild einreihten. Ganz abgesehen von den starren Vorgaben für uniforme Neubauten. Das trieb auch die Freien Wähler um: Der Bürger müsse schon die Freiheit haben, seinem Haus ein eigenes Gesicht zu geben, unterstrich damals FWG-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Freiermuth.

Bonuslösung eingebracht

Vor allem in Arzheim und Mörzheim brachte sich die FWG engagiert in die Debatte ein und erarbeitete Alternativen zu der ursprünglich geplanten Vorlage der Verwaltung. Beispielsweise machte Wolfgang Klein, Ortsbeiratsmitglied in Arzheim, den Vorschlag für einen Retentionsflachtank, der – auf dem Grundstück verbuddelt – das Wasser langsam an den Kanal abgebe. Das alles sollte in den Workshops diskutiert werden, die die Stadtverwaltung wegen Corona dann auf die jeweiligen Ortsbeiräte beschränkte.

Wie Klein der RHEINPFALZ am Mittwoch schreibt, sei die FWG in Arzheim und Mörzheim treibende Kraft für den Kompromiss gewesen, den das Rathaus jetzt vorgelegt hat. Danach kann der Bauherr entscheiden, welche Dachform er wählt, muss dann aber andere Einschränkungen in Kauf nehmen. Beim Workshop in Arzheim habe Bauamtsleiter Christoph Kamplade die von ihm, Klein, vorgeschlagene Bonuslösung (Solar und Zisterne zur Gartenbewässerung anstelle von Dachbegrünung) als neuen und noch nicht bekannten Ansatz aufgenommen und – wie man sehe – erfolgreich umgesetzt. Klein berichtet, für diesen Lösungsvorschlag sei die FWG in dem Workshop hart von den Grünen angegangen worden.

Fraktionsübergreifend haben FWG, CDU und SPD sowohl in Mörzheim als auch in Arzheim gemeinsame Anträge zur Gestaltung des Baugebiets und zum Umgang mit dem Regenwasser gestellt. Einzelne Punkte seien umgesetzt worden, unterstreicht Wolfgang Klein.

Solar ist Standard

Die Koalition aus Grünen, CDU und FDP bewertet die Ergebnisse positiv. Lea Heidbreder von den Grünen betont, die Neubaugebiete seien ein Zugeständnis an die CDU gewesen, „bei dem wir zusätzlich ökologische Aspekte einarbeiten konnten“. Solaranlagen auf Neubauten würden dabei zum Standard gemacht und müssten nicht im Widerspruch zu begrünten Dachflächen stehen. Flächenschonendes Bauen, Klimaschutz und soziale Wohnbauquoten auch für die Stadtdörfer – eine solche Ausrichtung auf sozial-ökologische Bauweise hätte vor zwei Jahren noch keine Mehrheit im Stadtrat gefunden, schreibt Heidbreder.

Laut Susanne Burgdörfer ist es gelungen, durch die Workshops die Anliegen der Bürger, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die örtlichen Gegebenheiten zusammenzubringen.

Die Stadt hatte immer wieder verdeutlicht, dass die Finanz-Kalkulation der Baugebiete aufgehen muss, sonst kippen die Leuchttürme der „Kommune der Zukunft“, die von den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen mitfinanziert werden sollen.