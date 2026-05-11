Partei und Gruppe: Die Freien Wähler gibt’s in Landau zweimal – und das führte oft zur Verwirrung. Damit ist nun Schluss, denn die FWG hat die Partei übernommen.

Es ist eigentlich eine unspektakuläre Nachricht: Die Freien Wähler haben einen neuen Kreisvorstand gewählt. Aber es sind die Namen, die stutzig machen. Im neuen Vorstand der Partei sind nämlich unter anderem Sandra Michler, Gisela Kalvoda und Michael Dürphold vertreten.

Klar, die drei gehören auch den Freien Wählern an – aber in dem Sinn eigentlich den falschen Freien Wählern. Denn im Landauer Stadtrat sitzen sie als Vertreter der Freien Wähler Gruppe ( FWG) und nicht als Vertreter der Partei. Die Gruppe hat also die Partei übernommen. Je nach Sichtweise kann man von einer feindlichen Übernahme, einer Retourkutsche oder einem gelungenen Schachzug sprechen. Doch von vorne.

Die FWG war sauer

Im Stadtrat sitzt mit Wolfgang Harsch auch ein Vertreter der Partei Freie Wähler (FW). Und jetzt müssen wir kurz in die Geschichte eintauchen. Ab den 1950er-Jahren haben sich vielerorts die Wählergruppen gegründet. Sie traten im Prinzip nur in der Kommunalpolitik an – oft als Vereinigungen von Menschen, die Wert auf ihre Parteiunabhängigkeit legen. Immer mal wieder trat die FWG auch in einzelnen Bundesländern zu den Landtagswahlen an. Bis sich 2009 alles geändert hat. Damals wurde die Partei Freie Wähler gegründet. Zwölf Jahre später hat sich eine Kreisvereinigung in Landau gegründet, deren Vorsitzender seitdem Bernd Ließfeld ist.

Dieser habe die Landauer Partei ohne Wissen und ohne Absprache mit der Landauer FWG gegründet, betonte deren damaliger Vorsitzender Aniello Casella. Und es ist noch etwas passiert: Die FW ist zur Stadtratswahl 2024 angetreten. Es habe geheißen, dass die Freien Wähler auf Landesebene zugesichert hätten, sich nicht in die Kommunalpolitik befreundeter FWG-Gruppierungen einzumischen. Der jetzige Landesvorsitzende Christian Zöpfchen hatte damals betont, dass man grundsätzlich eine Kooperation mit lokalen Gruppen anstrebe, die aber in manchen Fällen nicht zu erreichen sei. So oder so: Die FWG war sauer. Und sie hat gehandelt.

Bei Versammlung ein bekannter Gast

Denn mittlerweile sind diverse Mitglieder der personell deutlich stärker besetzten FWG in die Partei eingetreten. Und dies wohl über den Landesverband, ohne dass die Landauer Parteimitglieder dies bemerkt haben. Der nächste Schritt ist auch erfolgt: die Übernahme des Vorstands in einer eigens einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung. Diese hat auch beschlossen, dass die FW und die FWG von nun an eng zusammenarbeiten sollen. Bei der Versammlung war auch ein bekannter Gast, wie Michler mitteilt: Joachim Streit.

Der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl und Europaabgeordnete befürworte die Zusammenarbeit von FW und FWG in Landau. Seine Anwesenheit sei als Zeichen der Unterstützung und Wertschätzung wahrgenommen worden, so Michler. Der frühere Vorstand unter Ließfeld war nicht anwesend und habe nicht entlastet werden können, heißt es eher kalt. „Das Engagement, die geleistete Arbeit und die investierte Zeit wurden von den anwesenden Mitgliedern gewürdigt.“

Landesschiedsgericht soll entscheiden

Doch der hat sich auch gewehrt. Wie FW-Stadtrat Wolfgang Harsch für die alte Vorstandschaft mitteilt, hält er die Einladung zur außerordentlichen Versammlung nicht für rechtens. Der Vorgang werde nochmals dem Landesschiedsgericht vorgelegt. Denn dieses hat sich zwar schon einmal damit befasst, aber einen Beschluss vorgelegt, der von beiden Seiten jeweils für die eigene Position ausgelegt wird.

Aber auch wenn das Schiedsgericht im Sinne des alten Vorstands entscheide: Dessen Zeit sei vorüber, sagen Harsch und die anderen. Denn: Die Mehrheit der FW-Mitglieder wolle einen neuen Vorstand, das sei klar. Sollte also das Landesschiedsgericht den „alten“ recht geben, werde dieser Vorstand eine Versammlung mit Neuwahlen einberufen, zurücktreten und sich nicht zur Wiederwahl stellen. „Wir haben die Kreisvereinigung gut aufgestellt, haben nach Gründung in der ersten Kommunalwahl direkt einen Sitz im Stadtrat erringen können, womit nicht unbedingt zu rechnen war, und haben uns auch in der Landtagswahl gut präsentiert, auch ohne die Hilfe derer, die nun die neue Vorstandschaft anführen.“

Damit ist auch klar: Die Freien Wähler haben die Freien Wähler übernommen.

Der Vorstand

Vorsitzende: Sandra Michler; Vertreter: Alexander Kirkwood; Schriftführerin: Gisela Kalvoda; Beisitzer: Daniel Luckau und Michael Dürphold.

