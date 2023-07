Möglichkeiten für Hitzeschutz in Landau beschäftigen die Freie Wähler. Wie Bernd Ließfeld, Vorsitzender der Kreisvereinigung Landau, mitteilt, werde es angesichts des Klimawandels im Sommer innerhalb der Mauern- und Betonarchitekturen vieler Innenstädte nachts kaum noch abkühlen. Die Innenstädte seien zu trocken, sauerstoffspendende Pflanzen nur wenige zu sehen. „Landauer berichten, dass man subjektiv mehr Baustellenschilder als Pflanzen und Bäumen in der Stadt sehe.“ Die Kreisvereinigung ruft dazu auf, jetzt die medizinisch betreuten „Abkühlräume“ ins Leben zu rufen. Was im Winter mit „Wärmestuben“ gelungen sei, müsse im Sommer mit der Abkühlmöglichkeit auch gelingen. Die Freien Wähler hoffen auf gemeinsame Vorschläge zur Ausgestaltung von innerstädtischen Brunnen, die die Bürger in Kooperation mit den Verwaltungen planen könnten.