Das Hitze- und Wassermanagement müssen dringend landesweit Thema der kommunalen Politik werden, fordern die Freien Wähler der Kreisvereinigung Landau. Vor dem Hintergrund, dass diesen Sommer wieder mit einer längeren Hitzeperiode und Wasserknappheit zu rechnen sei, auch wegen der geringeren Grundwasserneubildung. Ein kluges und sparsames Wassermanagement für die Bevölkerung sei unabdinglich. Die Hitzemanager und Klimabeauftragten seien in anderen Kommunen bereits installiert. Aus diesem Grund ergeht der Appell der Freien Wähler Partei an die kommunalen Ebenen, als eine der ersten Maßnahmen schon heute Anlaufstellen für Hitzegeschädigte einzurichten. Das sei für ältere Bürger und Kleinkinder elementar wichtig. „Was wir im Winter mit Wärmestuben erreicht hätten, müssen wir im Sommer mit Abkühlräumen hinbekommen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die regionalen Verbände und Vereinigungen sollten auf einen Wassermangel vorbereitet sein. „Keine leichte Aufgabe für die Politik, aber man darf nun keine weitere Zeit in Debatten verlieren. Es ist jetzt Zeit zum Handeln“, betont der Kreisvorsitzende Bernd Ließfeld.