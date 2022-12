Landau. Die Kreisvereinigung Landau der Freien Wähler begrüßt die Einrichtung einer Stabstelle Klimaschutz durch den neuen Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Sie soll im Dezernat des Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) angesiedelt werden.

Hitzephasen könnten das Leben in den Städten nahezu unerträglich und vulnerablen Gruppen schwer zu schaffen machen. Daher sei es richtig, den Stadtvorstand neu zu strukturieren, eine Klimaschutzmanagerin und eine eigene Stabsstelle Klimaschutz zu installieren.

Inhaltlich fordern die Freien Wähler, das Thema und Umsetzungsmöglichkeiten öffentlich zu diskutieren. Unter anderem müsse die Idee einer „Wet City“, also einer nassen Stadt, untersucht werden. Dies entspricht der Schwammstadt, wie sie gerade auch von der SPD thematisiert worden ist. Mit dem Modell werde die Rückkehr der grünen Bepflanzung in den städtischen Raum beschrieben, also die Entsiegelung und Begrünung. Dies sorgt nicht nur für mehr Feuchtigkeit in den Böden, sondern auch für eine Verbesserung des Kleinklimas. Begrünung könne die jeweiligen Umgebungstemperaturen um mehrere Grad Celsius reduzieren.

Landau sei mit seinen Parks und Grünflächen schon gut aufgestellt; man sollte aber beispielsweise auch noch über Konzepte für Dorfbrunnen, zentrale schattenspendende Treffpunkte wie „Die Alte Eiche“ oder Alleen nachdenken. Außerdem sollte die Queich stärker in die Überlegungen einbezogen werden.