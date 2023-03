Die Freien Wähler in Landau sind hin und her gerissen bei neuen Parkdecks in der Innenstadt. Solche Vorschläge seien schon vor Jahren im Zusammenhang mit dem Weißquartierplatz gemacht worden, ohne dass dabei etwas herausgekommen wäre. Die Freien Wähler fordern, vorrangig den Parkplatz-Abbau und das Verdrängungsparken abzustellen. Nach Ansicht von Bernd Liessfeld ist es „keine ausgegorene Überlegung“, Autos weit von der Wohnung entfernt vor anderen Türen zu parken. Dabei bezieht er sich auf die Weigerung der Stadt, in der Südstadt Bewohnerparken einzuführen, weil es in einem 1000-Meter-Radius immer ausreichend Parkplätze gebe. Nach Ansicht der Freien Wähler müssen erst neue Parkflächen geschaffen werden, bevor man über Themen wie „Innenstadt-Umgestaltung und Umwidmung der innerstädtischen Parkplätze zu Straßencafés reden“ könne.