Die Landauer SPD fordert in der Hindenburgstraße eine Überquerungshilfe. Dort fahren viele Autos, auch der Haupteingang des Zoos liegt an der Einfallstraße. Die Stadtverwaltung hat den Vorschlag der SPD abermals abgelehnt. Warum?

Anders als in der Eichbornstraße will die Stadtverwaltung Landau in der Hindenburgstraße keine Überquerungshilfe in Höhe des Zoos und keine verkehrsberuhigenden Verengungen einbauen.