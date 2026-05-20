Das Freibad in Edesheim eröffnet am Samstag die Badesaison. Welche neue Attraktion es für Kinder gibt.

Das Freibad in Edesheim startet am Samstag, 23. Mai, in die neue Saison. Für Kinder gibt es als neue Attraktion ein Spiel-Piratenschiff. „Es muss jetzt nur noch das Wetter mitspielen, damit sich ungetrübter Badespaß einstellen kann“, sagt Erster Beigeordneter Eberhard Frankmann (CDU).

Das Freibad hat laut Verbandsgemeinde (VG) Edenkoben ein Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderplanschbecken, dazu sonnige und schattige Plätze auf der Liegewiese sowie einen Kiosk mit Snacks und Getränken. Die Schwimmschule Carmen Back-Betzwieser bietet Schwimmkurse von Wassergewöhnung bis Fortgeschrittenenschwimmen an. Informationen, Termine und Anmeldung laufen per E-Mail an schwimmschule-back@web.de.

Geöffnet ist montags und dienstags, 12 bis 20 Uhr, sowie mittwochs bis sonntags und an Feiertagen, 9 bis 20 Uhr. Saisonkarten können ab Samstag an der Kasse gekauft werden. Ermäßigten Eintritt erhalten Inhaber der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz sowie Aktive der VG-Feuerwehr. Die Ehrenamtskarte muss an der Kasse vorgezeigt werden. Für die Feuerwehrleute ist dort eine Liste hinterlegt.

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www.vg-edenkoben.de/freibad