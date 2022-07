Das Freibad in Edesheim hatte Ende Juni und Anfang Juli an zwei Tagen erst um 12 Uhr geöffnet. Diese Zeit ist nun vorbei. Das Schwimmbad öffnet wieder wie gewohnt montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr seine Pforten. Denn die Verstärkung für Betriebsleiter Timo Graf und Schwimmmeister Felix Kreß ist eingetroffen: Dennis Büchler ist wieder da. Bereits in der dritten Saison unterstützt der 30-Jährige das Team. Die Fachkraft für Bäderbetriebe kommt aus dem Trifelsbad Annweiler, das renoviert wird und deshalb geschlossen hat.