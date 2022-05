Das Wetter hatte vorgelegt, das Landauer Freibad hat nachgezogen: Seit Samstag kann wieder bei Sonnenschein und Hitze in der Anstalt am Prießnitzweg geplanscht werden. Das Bad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahmen: Dienstags, mittwochs und freitags können Frühschwimmer bereits ab 6.30 Uhr ihre Bahnen ziehen. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder, Jugendliche, Schwerbehinderte, Studierende oder Freiwilligendienstler für 2,50 Euro. Saisonkarten kosten 77 Euro für Erwachsene, Personen mit Ermäßigung zahlen 35 Euro, Familien können für 89 oder 115 Euro jederzeit ins Bad. Die Tickets sind aber in diesem Jahr nicht bei schlechtem Wetter fürs La Ola gültig – wegen begrenzter Personalressourcen, teilt die Stadtholding mit. Mit Start der Saison wird das La Ola ab 15 Uhr öffnen – und das Bad ist vom 25. Juli bis 2. September wegen der jährlichen Revisionsarbeiten geschlossen.