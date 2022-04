Der Start in die Badesaison im Freibad Edesheim steht fest: Ab Samstag, 28. Mai, wird das Team um Betriebsleiter Timo Graf wieder Besucher einlassen. Die Eintrittspreise sind identisch mit den Preisen aus der Zeit vor Corona, wie die Verwaltung mitteilt. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder 2 Euro. Ab 18 Uhr gilt der Feierabendtarif, dann sind 2 Euro zu bezahlen, bis auf an Sonn- und Feiertagen. Geöffnet hat die Anlage dann wieder von montags bis sonntags sowie an Feiertagen von jeweils 8 bis 20 Uhr. Die coronabedingten Hygieneregeln entfallen. Fest steht darüber hinaus der Termin für das Schwimmbadfest, das in diesem Jahr im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde Edenkoben steht. Am Freitag, 1. Juli, wird DJ Ajestro Musik auflegen, am darauffolgenden Samstag heißt es dann Spiel, Spaß und Spannung mit dem Jugendbüro der Verbandsgemeinde Edenkoben und Zauberer Magic Chris. Zum Abschluss gibt es noch was auf die Ohren: Die Jugendzentrumsband „9W9“ und „Ampra“ werden für Stimmung sorgen.