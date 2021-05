Nun steht der Termin fest; Das Freibad Edesheim startet am Mittwoch, 2. Juni, 8 Uhr, in die Badesaison. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung jetzt mitgeteilt. Vor Kurzem hatte der VG-Rat beschlossen, am 22. Mai öffnen zu wollen. Allerdings unter Corona-Vorbehalt.

Wasserratten können das Bad montags, mittwochs, freitags, samstags, sonntags und feiertags zu fünf Zeitfenstern besuchen: 8 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis 18 Uhr, 18.30 bis 21 Uhr. Für dienstags und donnerstags gelten folgende Bade-Blöcke: 8 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis 18 Uhr. Innerhalb der Zeitfenster dürfen sich 150 und im Zeitfenster von 13 bis 18 Uhr 300 Badegäste im Bad aufhalten. Dazwischen wird alles desinfiziert. Einige Attraktionen bleiben geschlossen. Die VG weist darauf hin, dass sich durch die Landesverordnung zu Freibädern, die noch nicht herausgegeben wurde, weitere Auflagen wie eine Testpflicht ergeben könnten. Für den Besuch ist eine Online-Reservierung notwendig. Aktuelle Infos gibt’s unter ww.vg-edenkoben.de.