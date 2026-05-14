Am Sonntag, 17. Mai, startet im Landauer Freibad am Prießnitzweg mit dem traditionellen Anschwimmen die Saison. Von 11 bis 18 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, das kühle Nass kostenfrei zu genießen, wie die Stadtholding mitteilt. „Unser Team hat in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz daran gearbeitet, das Freibad optimal auf die neue Saison vorzubereiten“, sagt Christof Drost, Betriebsleiter der Bäderbetriebe Landau. Ab Montag, 18. Mai, gelten dann die regulären Eintrittspreise. Die aktuellen Öffnungszeiten, Eintrittspreise sowie Informationen zu Dauerkarten sind auf der Homepage des Freibads unter freibad-ld.de abrufbar.