Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hofft, das Landauer Freibad Am Prießnitzweg je nach Entwicklung der Corona-Krise spätestens zu den Sommerferien öffnen zu können.

Ob dies zu halten sein wird, ist aber noch nicht absehbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Da völlig unklar ist, wie es weitergeht, hat die Stadt bereits Mitte März den Dauerkartenverkauf eingestellt. Nun kündigt die Stadt an, den Käufern von Dauerkarten für die Saison 2020 den Preis für die Karten zurückzuerstatten. Auch das Landauer Freizeitbad La Ola kann derzeit nicht genutzt werden. Dies hätten Dauerkartenbesitzer normalerweise als Ausweichmöglichkeit bei einer Schließung des Freibads nutzen dürfen.

Um das Geld zurückzuerhalten, müssen Karteninhaber das Originalformular mit Angabe der Bankverbindung an die Stadtholding Landau in der Pfalz, Marktstraße 50, oder als Scan an stadtholding@landau.de senden.