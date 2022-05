Das Landauer Freibad öffnet am Samstag, 21. Mai, um 13 Uhr. Die Stadtholding lädt bis 18 Uhr zum kostenlosen Anschwimmen ein. Für den Badespaß am Prießnitzweg müssen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie keine Eintrittskarten mehr reserviert werden. Karten gibt es nicht nur an der Kasse, sondern auch am Automaten davor. Ab Sonntag, 22. Mai, ist das Freibad dann montags, donnerstags, samstags und sonntags ab 9 Uhr geöffnet, dienstags, mittwochs und freitags bereits ab 6.30 Uhr. Tageskarten kosten 3,50 Uhr, Ermäßigte zahlen 2,50 Euro. Daneben gibt es auch wieder Dauerkarten, ab Saisonstart ausschließlich an der Freibadkasse: für Erwachsene zu 77 Euro, für Familien zu 89 beziehungsweise 115 Euro. Die bisher mit den Dauerkarten verknüpfte La Ola-Garantie entfällt.

La Ola erst am Nachmittag

Das La Ola öffnet ab dem 23. Mai von Montag bis Freitag erst ab 15 Uhr. Ausgenommen sind Feiertage. Käufer von Tageskarten erhalten daher wochentags einen Rabatt. Das Schul- und Vereinsschwimmen findet regulär statt. Von 25. Juli bis 2. September wird das Bad für Wartungsarbeiten komplett geschlossen.

Info



Infos unter www.freibad-ld.de