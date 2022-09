Zum Abschluss der Freibadsaison gibt’s wie in Landau seit Jahren üblich eine Herausforderung für die Fell-Filter der Becken: Am Samstag ist das traditionelle Hundeplanschen am Prießnitzweg. Die Fellfreunde können sich von 10 bis 15 Uhr in den beiden Becken austoben, teilt die Stadt mit. Jeder Hundebesitzer hat die Möglichkeit, mit dem eigenen Vierbeiner für drei Euro je Hund das Freibad zu nutzen. Zur Motivation der Hunde dürfen Lieblingsspielzeuge mit ins Becken genommen werden. Herrchen und Frauchen müssen allerdings draußen bleiben, betont die Stadt. Immerhin müssen die Menschen in Landau nicht komplett aufs Badevergnügen verzichten: Das Hallenbad La Ola ist wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zurückgekehrt und wochentags wieder ab 10 Uhr nutzbar.