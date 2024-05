Das Herxheimer Waldfreibad und das Kalmitbad in Maikammer sind am Wochenende in die Badesaison gestartet. Als erstes hatte das Trifelsbad in Annweiler Gäste wieder begrüßt, dort hat die Kasse seit dem 1. Mai wieder geöffnet. Kommendes Wochenende kann dann auch im Offenbacher Queichtalbad, im Freibad am Prießnitzweg in Landau und im Ingenheimer Freibad ins kühle Nass gehüpft werden.