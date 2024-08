Der einsame Radler im Luitpoldpark staunt nicht schlecht: Zwei Dutzend fröhlich plaudernde Frauen versperren ihm den Weg. Es ist weder eine Demo noch ein esoterischer Ausflug.

„Ladies walking and talking“ – Frauen gehen spazieren und unterhalten sich, so heißt die Aktion, die von der Gleichstellungsstelle der Stadt Landau ins Leben gerufen worden ist. Sie wendet sich an alle Frauen, die nicht nur zu Hause sitzen wollen, die reden wollen und unverbindlich Kontakte suchen, die bei der Gelegenheit vielleicht auch neue Ecken von Landau kennenlernen möchten. „Gemeinsam statt einsam“ heißt die Devise an diesem frühen Abend und auch bei allen weiteren Treffen, die noch folgen sollen.

Das scheint einen Nerv zu treffen. Bei einem ersten Plauderspaziergang vor gut einem Monat, der als eine Art Testballon gedacht war, machten sich fast 40 Frauen auf den Weg. Und das, obwohl das Thermometer über 30 Grad zeigte. Die beiden Erfinderinnen des Walk-Talks, Heike Mack und die neue städtische Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess, waren von der Resonanz und dem positiven Feedback begeistert. Sie beschlossen, den Frauenspaziergang dauerhaft anzubieten, zu einem festen Termin jeweils am dritten Freitag im Monat. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr auf dem Rathausplatz, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Nette Gespräche

Diesmal haben sich 26 Frauen vor der Rathaustreppe eingefunden, mit guter Laune und bequemem Schuhwerk ausgestattet. Eine bunte Mischung aus Neubürgerinnen und alteingesessenen Landauerinnen, die meisten von ihnen wohl im Rentenalter. Aber auch die mittlere Generation ist gut vertreten. Caroline Klemm von der Gleichstellungsstelle heißt die Spaziergängerinnen willkommen und wünscht „nette Gespräche“. Vielleicht wachse daraus ja die eine oder andere Freundschaft, meint sie.

Dann geht es los in Richtung Luitpoldpark am Fort. Es gibt kein Programm, man läuft einfach los. Schnell kommen die Frauen miteinander ins Gespräch. Themen gibt es genug. Eine erzählt vom kaputten Kotflügel, die andere schwärmt von den Schönheiten der Landauer Architektur. Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten, Ausflugsziele, über vieles kann man sich beim Gehen locker austauschen. Aber auch persönliche Schicksale werden angesprochen, manche Spaziergängerin erzählt ein Stück ihrer Lebensgeschichte.

Auf Kontaktsuche

„Man trifft ja sonst niemand in der Stadt, höchstens mal im Supermarkt“, meint Marlies Kattler, die seit sechs Jahren in Queichheim wohnt. Aber beim ersten Frauenspaziergang hat sie gleich eine nette Bekanntschaft gemacht. Liselotte Schäfer hat sich trotz Knieproblemen auf den Weg gemacht. „Ich bin Witwe und lebe allein,“ erzählt die Frau, die ursprünglich aus Österreich kommt, aber schon 16 Jahre in Landau lebt. „Zwar habe ich drei Töchter, aber die arbeiten und haben natürlich auch nicht immer Zeit.“ Deswegen suche sie den Kontakt zu anderen Menschen. Eine der Töchter, Sabine Schäfer, hat sie zur Teilnahme motiviert und läuft an ihrer Seite. „Eine gute Aktion, so ungezwungen“, meint sie.

Erst seit einem Jahr in der Stadt ist Jutta. Sie schwärmt von den „tollen alten Häusern“ im Stadtbild. Aber sie wohnt auf dem Horst, „und da ist halt nix los“. Deshalb freut sie sich über die Gelegenheit, andere Frauen kennenzulernen. Jetzt ist sie mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die schon länger in Landau lebt, und ihr erklären kann, was im Fort zu sehen ist.

Nach gut einer Stunde sind alle Spaziergängerinnen sichtlich zufrieden auf den Rathausplatz zurückgekehrt. Den nächsten Walk-und-Talk-Termin können sie sich schon mal im Kalender notieren: Freitag, 20. September, 19 Uhr. Wo es hingeht, wird erst an Ort und Stelle verraten.