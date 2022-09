Die Aktiven des Frauensingkreises Altdorf wollen bei ihrem ersten Konzert seit Weihnachten 2019 mit Abendliedern aus verschiedenen Zeiten und Ländern das Publikum begeistern und laden alle singbegeisterten Frauen jeden Alters zum Mitmachen ein. Die Projektchor-Proben beginnen am Mittwoch, 7. September, um 19.30 Uhr und finden jeweils mittwochs in der Gäuhalle Altdorf statt. Am Sonntag, 6. November, wird das Konzert um 18 Uhr in der Schlosskirche Altdorf aufgeführt. Frauen, die gerne mitmachen möchten, können sich an Chorleiterin Inge Vonnieda unter Telefon 06347 6124 oder per E-Mail an inge.vonnieda@t-online.de wenden.