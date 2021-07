Zwei Frauen haben am Samstagabend die Verfolgung eines betrunkenen Autofahrers aufgenommen, dessen Fahrt mit einem geplatzten Reifen bei Altdorf endete. Laut Polizei meldeten sich die beiden Zeuginnen und berichteten, dass sie eben einen augenscheinlich betrunkenen Mann beobachtet hätten, der in sein Auto gestiegen sei. Anschließend sei der Unbekannte von Freimersheim in Richtung Altdorf davongefahren. Die beiden Frauen nahmen laut Polizei die Verfolgung auf und informierten die entsandte Streife fortlaufend über ihren Standort. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Altdorf meldeten die Frauen, dass der Wagen des Fahrers eine Reifenpanne habe. Der Mann habe seinen Wagen am Seitenstreifen abgestellt. Dort konnten ihn Beamte antreffen. Ein Alkoholtest bei dem 51-Jährigen aus Mannheim ergab einen Wert von 2,59 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.