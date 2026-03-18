Um die Geschichte von Frauen auch im Straßenbild sichtbarer zu machen, wurde in Landau ein neues Zusatzschild enthüllt. In der Mahlastraße verweist die Ergänzung auf die Namensgeberin Elisabeth Mahla, Kunsthistorikerin, engagierte Mitstreiterin der Frauenbewegung und die einzige Ehrenbürgerin der Stadt. Laut einer Pressemitteilung der Verwaltung sagte Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess bei der Gelegenheit, von 163 nach Personen benannten Straßen in Landau trügen nur 13 den Namen einer Frau. „Das sind nicht einmal zehn Prozent“, betonte Hess. Dabei prägten Straßennamen maßgeblich die Erinnerungskultur einer Stadt. Ursprünglich war die Mahlastraße im Jahr 1900 nach dem Großvater von Elisabeth Mahla benannt worden, der von 1887 bis 1904 Bürgermeister war.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Landau Fairändern“. Infos unter https://www.landau.de/fairaendern.