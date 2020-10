Eine 51-Jährige ist am Mittwoch gegen 8 Uhr von einem Bus am Kreisverkehr beim Bad Bergzaberner Bahnhof überfahren worden. Die Frau habe wohl noch in den Bus einsteigen wollen und sei beim Gestikulieren unter das Fahrzeug gestürzt, teilt die Polizei mit. Laut Zeugenberichten wurden beide Beine der Frau überrollt. Die 51-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.