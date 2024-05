An der A65, Anschluss Edenkoben an der Abfahrt zur K6 Richtung Edenkoben/Venningen, kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen, weil Autofahrer den Haltevorgang des Vorausfahrenden missachten, teilt die Polizei mit. So erlitt gam Montag gegen 12.50 Uhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin Verletzungen am Arm, weil sie beim Abbiegen nach Edenkoben anhalten musste, während ihr eine 22-Jährige auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde auch das elfjährige Kind der 45-Jährigen im Halsbereich verletzt. Beide mussten in ärztliche Behandlung. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2000 Euro.