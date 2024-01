Eine 46-Jährige hat sich am Montag gegen 11.16 Uhr bei einem Sturz in die Queich in Annweiler bei der Straße An den Bächen verletzt und musste von Polizei und Feuerwehr gerettet werden. Die Fußgängerin war auf einem unbefestigten Weg unterwegs, als sie wegen der Glätte ausrutschte und in die Queich stürzte, berichtet die Polizei. Dabei zog sie sich Rippenverletzungen zu und verlor auch kurzzeitig das Bewusstsein. Die Frau konnte wegen ihrer Verletzungen und Schmerzen nicht aus dem Fluss gezogen werden, weshalb ein Annweilerer Polizist zu ihr in die Queich sprang und bei der Rettung half. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Annweiler konnte die mittlerweile stark unterkühlte Frau schließlich aus der Queich gerettet werden.