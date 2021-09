Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonntag gegen 21 Uhr eine alkoholisierte Frau, die mit ihrem Auto in Hainfeld vermutlich einen Unfall verursacht habe. Als die Beamten vor Ort kamen, trafen sie die 64-jährige Fahrerin im Kofferraum ihres Autos schlafend an. Es stellte sich heraus, dass das Knallgeräusch des vermeintlichen Unfalls durch das Überfahren einer auf dem Boden liegenden Flasche ausgelöst wurde. Obwohl damit ein Unfall nicht bestätigt wurde, kommt auf die Frau ein Strafverfahren zu. Denn bei einem Atemalkoholtest pustete sie 1,45 Promille, wie die Polizei mitteilt. Zur Blutentnahme musste sie mit zur Dienststelle, außerdem wurden ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.