Eine 41-Jährige hat am Mittwochnachmittag am Ortseingang Essingens ihre Führerschein abgeben müssen, weil sie betrunken war. Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte bei einer Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache fest. Ein Test ergab denn auch einen Wert von 3,19 Promille. Die Frau musste neben dem Führerschein auf der Dienststelle in Edenkoben eine Blutprobe abgeben.