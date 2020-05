Die Polizei sucht die Fahrerin eines grauen Kleinwagens, die am Mittwoch gegen 23.50 Uhr in Bad Bergzabern einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei fuhr die Frau verbotener Weise auf der Lessingstraße in Richtung Steinfelder Straße. Ein 53-jährige Fahrer eines Citroën war auf der Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld unterwegs. Im Einmündungsbereich missachtete die Kleinwagenfahrerin die Vorfahrt des Citroën, sodass es zum Zusammenstoß kam. Schaden: 3000 Euro. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt jedoch unbekümmert fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06343 93340.