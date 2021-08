Weil er seine Partnerin erschossen haben soll, steht ab Donnerstag ein 32-Jähriger in Landau vor Gericht. Die Justiz vermutet, dass es ihm bei der Bluttat um seine Ehre ging. Doch offiziell hat der Kosovare über sein Motiv nie gesprochen. Die Ermittler meinen aber: Es gab einen Moment, in dem er sich verraten hat.

Mit der Festnahme eines mutmaßlichen Mörders endete die nächtliche Kontrolle, für die eine Streife im Februar bei Minfeld (Kreis Germersheim) einen Wagen gestoppt hatte. Denn dem Ford war ein 32-Jähriger entstiegen, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Und nachdem er sie weggeworfen hatte, entdeckten die Beamten auf dem Beifahrersitz die Leiche seiner Lebensgefährtin. Für deren Tod muss sich der Mann ab Donnerstag in Landau vor Gericht verantworten: Er soll die 33-Jährige mit Schüssen in den Kopf, in den Hals und in den Oberkörper umgebracht haben.

Gestanden hat der Angeklagte die Bluttat bislang allerdings nicht: Seit er im Gefängnis sitzt, beruft er sich nach RHEINPFALZ-Informationen auf sein Schweigerecht. Doch dass die Ermittler den falschen Mann erwischt haben könnten, scheint ausgeschlossen: Zu eindeutig sind die Beweise, die gegen den 32-Jährigen sprechen. Außerdem glaubt die Staatsanwaltschaft, sogar sein Motiv zu kennen: Die Mutter zweier Grundschulkinder hat er demnach getötet, weil er „in besonderer Weise eifersüchtig“ war. Und weil er befürchtete, „in seiner Ehre verletzt zu werden“.

Mord und Totschlag

So steht es in der Vorab-Information, die das Landgericht zum Prozessbeginn veröffentlich hat. Zwischen deren Zeilen wird so deutlich, dass über den Mann ein besonders hartes Urteil gefällt werden könnte. Hintergrund: Wenn ein Mensch einen anderen absichtlich umgebracht hat, dann war das den deutschen Gesetzen zufolge zumeist ein bloßer Totschlag. Dem Täter droht dafür dann in aller Regel zwar eine recht lange Haft-Zeit. Aber wenn er die verbüßt hat, ist er wieder ein freier Mann. Anders sieht es hingegen aus, wenn ein Angeklagter als Mörder eingestuft wird.

Denn dafür gibt es normalerweise „lebenslänglich“. Auf eine Rückkehr in die Freiheit darf so jemand dann trotzdem noch hoffen – aber entlassen wird er nur auf Bewährung, und das frühestens nach 15 Jahren. Vorgesehen ist eine derartige Sanktion zum Beispiel in Fällen, in denen der Täter „heimtückisch“ getötet hat – indem er sein Opfer in einem Moment überraschte, in dem es sich nicht wehren konnte. Im Minfeld-Fall haben die Ankläger das bejaht: Offenbar gehen sie davon aus, dass die Frau im fahrenden Auto quasi eingesperrt war, als die Schüsse fielen.

Verschärftes „lebenslang“

Und indem die Justiz die Worte „Eifersucht“ und „Ehre“ verwendet, setzt sie noch eins drauf. Denn damit unterstellt sie dem Angeklagten ein Bündel aus Motiven, die Gerichte oft als „sonstige niedrige Beweggründe“ verbuchen. Sie gehören damit ebenfalls zu den Kriterien, deretwegen eine Bluttat als Mord zu gelten hat. Und wenn Richter in einem einzigen Fall gleich mehrere dieser Kennzeichen entdecken, dann sprechen sie im Urteil oft von der „besonderen Schwere der Schuld“. Für den Betroffenen bedeutet das: „Lebenslänglich“ wird für ihn besonders streng ausgelegt.

Denn eine Entlassung auf Probe ist bei so jemandem auch nach 15 Gefängnisjahren noch nahezu ausgeschlossen, eine Rückkehr in die Freiheit wird ihm erst irgendwann in ganz ferner Zukunft ermöglicht. Doch im Landauer Prozess müsste dem 32-Jährigen für so ein extra-hartes Urteil erst einmal nachgewiesen werden, dass er nicht nur heimtückisch vorging, sondern dass ihn tatsächlich auch eine übersteigerte Eifersucht und die Sorge um seine Ehre morden ließen. Und das könnte schwierig werden, wenn er sich über seine Motive weiter ausschweigt.

Archaische Traditionen

Zwar stammt der Mann wie sein Opfer aus dem Kosovo, und dort sind archaische Moralvorstellungen bis heute lebendig. Doch allein auf diese allgemeine Erkenntnis darf die Justiz nicht bauen. Nach RHEINPFALZ-Informationen stützt die Staatsanwaltschaft ihren „Ehrenmord“-Verdacht im Minfeld-Fall vor allem auf verräterische Dinge, die der Angeklagte bei seiner Festnahme gesagt haben soll. Wie sie zu interpretieren sind, dürfte daher im Prozess zu einer entscheidenden Frage werden. Und wie am Ende das Urteil ausfällt, wird nicht nur von den Juristen abhängen.

Der Angeklagte soll gerade erst mehrere Termine bei einem Psychiater des Pfalzklinikums in Klingenmünster gehabt haben. Denn im Prozess wird dieser Mediziner als Gutachter den Landauer Richtern erläutern, inwieweit der 32-Jährige überhaupt schuldfähig ist.