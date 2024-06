Eine junge Frau ist am Samstag gegen 13.30 Uhr stieg in Heuchelheim-Klingen in den Bus der Linie 540 eingestiegen. Sie fuhr in Richtung Landau, als sie laut Polizei gegen 13.40 Uhr während der Fahrt von einem anderen Fahrgast mehrfach unsittlich am Oberkörper berührt wurde. Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein Mann dessen Alter auf etwa 60 Jahre geschätzt wird, mit kräftiger Statur, grauer Kurzhaarfrisur und „südländischem Erscheinungsbild“, stand hinter der Frau und stellte sich schlafend, als sie auf ihn aufmerksam wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06341/2870 zu melden. Gesucht wird laut Polizei ein hilfsbereiter, junger Mann mit zusammengebundenen Haaren, dunkler Weste und „arabischem Erscheinungsbild“, der der Frau aus Sicherheitsgründen einen Platz in seiner Nähe angeboten hatte.