Wie die Polizei mitteilt, ist es am Montag gegen 16.20 Uhr in der Landauer Ostbahnstraße, gegenüber der Sparkassenfiliale, zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Hierbei wurde eine weibliche Passantin durch einen bislang unbekannten männlichen Täter unsittlich berührt. Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen sein, mit gebräuntem Teint, kurzen schwarzen Haare und schwarzem Bart. Einer Beschreibung zufolge trug der Mann ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Boss“, eine weiße Hose und weiße Turnschuhe. Er hatte auch eine schwarze Bauchtasche schräg über der Schulter hängen, so die Polizei. Der Vorfall wurde von einem unabhängigen Zeugen beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Die Passantin konnte bislang namentlich nicht ermittelt werden. Sie wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06341 2870 oder unter der E-Mail kilandau.k2@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.