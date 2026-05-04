Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Landau sind der Polizei am Sonntag gegen 1.45 Uhr gemeldet worden. Zeugen hatten in der Wollmesheimer Hauptstraße beobachtet, wie eine weibliche Person die Fahrzeuge beschädigte. Kurz darauf ging laut Polizei eine weitere Meldung ein, wonach auf dem Parkplatz eines angrenzenden Supermarkts ebenfalls ein Fahrzeug beschädigt worden sei. Vor Ort trafen die Beamten eine 38-Jährige an. Sie befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde aufgrund ihres Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.