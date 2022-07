Die Landauer Polizei bittet um Hinweise auf einen Verkehrsrowdy, der am Samstag, 16. Juli, gegen 18.45 Uhr eine andere Autofahrerin gefährdet hat. Nach Angaben der Polizei befuhr die 37-jährige Landauerin mit ihrem Wagen den Horstring von der Birkenstraße aus kommend in Richtung Horststraße/Schneiderstraße. Auf Höhe des dortigen Audi-Händlers habe sich von hinten ein grauer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit genähert. Nach einem Überholmanöver habe der Fahrer absichtlich und ohne triftigen Grund bis zum Stillstand abgebremst. Die Frau musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi-Fahrer fuhr dann zügig davon. Außer Marke und Farbe des Autos ist nur bekannt, dass es ein LD-Kennzeichen trägt. Die Polizei fragt nun, wer den Vorfall beobachtet hat und weitere Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben kann. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.