Diese Shopping-Fahrt am Mittag begann schon unter falschen Vorzeichen und endete unrühmlich. Laut Polizei wollte eine 53-jährige Frau am Donnerstag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Auto in der Straße Am Hiller in Birkweiler auf den Parkplatz des dortigen Einkaufmarktes fahren. Als sie mittig auf der Fahrbahn hielt und ein anderer Autofahrer an ihr vorbeifahren wollte, fuhr die 53-Jährige plötzlich zurück und prallte dabei gegen den gerade vorbeifahrenden Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.