Der Polizei ist am Montag gegen 12.27 Uhr von mehreren Verkehrsteilnehmern ein schlangenlinienfahrender Nissan Micra gemeldet worden, der auf der L543 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Ilbesheim fuhr Dabei wurde der Gegenverkehr gefährdet. Bei einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei der 57-jährigen Fahrerin dann mehr als zwei Promille. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen, Auch wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 zu melden.