Am Freitagabend hat die Polizei gegen 20 Uhr im Feld bei Arzheim in der Nähe der Gaststätte „Kleine Kalmit“ eine 59-jährige Frau kontrolliert, die neben Katzenfutter ein Granulat bei sich hatte, bei dem es sich möglicherweise um Gift handelt. Zuvor wurde die Frau laut Polizei beobachtet, wie sie das Katzenfutter am Feld auslegte. Die Polizei Landau rät, Hunde in dieser Gegend nicht von der Leine zu lassen und beim Verhalten der Tiere stets aufmerksam zu sein. Die Polizei lässt das Granulat derzeit untersuchen. Bis heute liegen noch keine Ergebnisse vor, teilt die Polizei auf Anfrage mit.