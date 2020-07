In Landau steht ein Kosovare vor Gericht, der in der Südpfalz seine Partnerin erschossen haben soll. Am Freitag haben im Prozess gegen ihn Zeugen ausgesagt, die Belege für die Theorie der Staatsanwaltschaft lieferten. Die unterstellt: Der Mann hat gemordet, weil es ihm um seine Ehre ging.

Wer das Opfer erschossen hat, muss in diesem Prozess nicht mehr ernsthaft diskutiert werden: Der Angeklagte hatte die Waffe noch in der Hand, als eine Polizeistreife seinen Wagen im Februar bei Minfeld (Kreis Germersheim) stoppte und die Beamten die Leiche seiner Frau auf dem Beifahrersitz entdeckten. Prüfen müssen die Richter aber, ob die Tat als Totschlag oder als Mord zu gelten hat. Die Staatsanwaltschaft geht dabei von einem Mord aus – unter anderem, weil der Kosovare aus besonders verwerflichen Motiven getötet habe.

Zeugen: Er war ein Kontrollfreak

Denn in der Anklage wird ihm unterstellt, dass er besonders eifersüchtig gewesen sei. Tatsächlich haben Kollegen der Frau am Freitag als Zeugen den Landauer Richtern gesagt, dass der Mann ein „Kontrollfreak“ gewesen sei. Und auch Bekannte des mutmaßlichen Mörders bestätigten: Immer wieder habe er sie gefragt, ob sie seine Partnerin in Begleitung eines anderen Mannes gesehen hätten. Ein Polizist hat dann außerdem noch erklärt, wieso die Ermittler ausgehen, dass es dem 32-Jährigen bei seiner Bluttat auch um seine Ehre ging.

Hinweis auf Blutrache-Tradition

Der Beamte war dabei, als der Kosovare zur Haftrichterin gebracht wurde. Um die tödlichen Schüsse auf die Mutter seiner beiden Kinder zu rechtfertigen, habe sich der Verdächtige dabei auf die Blutrache-Traditionen seiner und ihrer Heimat berufen: „Ich musste das Gesicht meiner Kinder wahren, da ihre Mutter herumhurt“, soll er gesagt haben.

