Ein Kosovare, der bei Minfeld seine Frau erschossen hat, muss hinter Gitter. Der Mann hat heimtückisch und aus niederen Beweggründen geschossen – mit einer Pistole, die er sich gezielt vom Geld seiner Frau gekauft hat, befand das Gericht.

Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts in Landau hat am Freitag einen 32-jährigen Mann wegen Mordes an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als