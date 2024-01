Während viele Menschen bei einer Trauerfeier am Freitag ab 15 Uhr in der Münchner Allianz-Arena Abschied von Franz Beckenbauer nehmen, erinnern sich Landauer daran, dass der frühere Weltklassespieler einst auch Landau mit seinem Besuch beehrte. Im Oktober 2010 erhielt der jetzt im Alter von 78 Jahren gestorbene Fußballer bei einem festlichen Dinner im kleinen Saal der Festhalle den Hans-Rosenthal-Ehrenpreis. Beckenbauer hatte 1982 eine Stiftung gegründet, zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Diesen uneigennützigen Einsatz hatte der damalige Ministerpräsident Kurt Beck als Laudator gewürdigt. Er und Gert Rosenthal hatten dem „Kaiser“ die Pelikan-Plastik des Künstlers Gernot Rumpf überreicht. Ein frommer Wunsch blieb der Vorschlag von Moderatorin Claudia Melters, den kleinen Saal in Kaisersaal umzubenennen.